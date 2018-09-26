CHP’de Adaylık Süreci 1 Ekim’de Başlıyor

CHP MYK’da belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinin 1 Ekim tarihinden itibaren başlatılması kararı verildi. CHP’den aday olmayı düşünenler 1 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusunda bulunabilecek.

CHP’de gönlünden belediye başkanlığı adaylığı geçiren il, ilçe başkanları ile parti yöneticileri de 1 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında istifa edecekler.

Memur aday adayları İçin YSK nın açıklayacağı takvimin belirleyeceği kıstaslar geçerli olacak

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 08:32