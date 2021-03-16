CHP yine patates üreticilerinin yanındaydı

- Bölgedeki 500 - 600 bin ton patates 15-20 güne kadar çöpe dökülecek

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi bölgedeki patates üreticilerinin sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyor.

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki heyet depolarda bekletilen patateslerin 15-20 güne çöpe döküleceğine dikkat çekti, yetkilileri göreve davet ettiler.

Mazı köyü kahvehanesinde çiftçilerin sorunlarını bire bir dinleyen CHP İl Başkanı Kamil Gülmez,. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölgeden 500 ton patates alacağını belirtirken, bu alımın bölge çiftçisinin yarısına en azından pansuman olmasını istediklerini dile getirdi.

Depolarda bulunan patatesin son durumunu da yerinde gören CHP İl Başkanı Gülmez, "Mazı köyümüzde ve yöredeki depolarda 500 - 600 bin ton dolayında patates var. Buradaki çiftçiler adeta kaderine terk edilmiş durumda. Patateslerin büyük bir bölümü filizlenmeye başlamış durumda. Bu ürünler 15-20 gün içerisinde çürüyecek ve çöpe dökülecek. Üretici bu ürünü 1 Liraya mal etti ama gelin görün ki 20 Kuruşa ürünü satamıyor" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisine konuya ilişkin gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden yöre çiftçileri ise; "2018 yılında Reisi Cumhur nerede?. 4 Liraya şirketlerden patatesi alıp 50 kuruşa satanlar nerede. Eğer mümkünse bugünde bu patatesi 4 liraya alıp 50 kuruşa satsın. Tanzim marketlerinde. Patateslerimiz hala depolarımızda. Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bu patateslerimizin en geç 15-20 gün içerisinde ihraç edilmesini bekliyoruz. Çok emek verdik bu ürünü yetiştirebilmek için. Biz elimizden geleni yaptık, devletimizden de bu zorlu süreçte yanımızda olmasını bekliyoruz. Bu süre içerisinde eğer bu patatesler elimizde kalırsa çok sayıda çiftçi batacak ve bizlere yazık olacak. Çiftçi yeniden ekim yapamayacak. Tahminimiz seneye üretim yapamayacak olan çiftçinin bugünlerde 50 kuruşa bile satamadığı patates 10 TL olacak" ifadelerinde bulundular.

Bu arada filizlenmeye başlayan Patateslerin bir bölümünün de çürüdüğü ve mecburiyetten çöpe döküldüğü de gözlendi.