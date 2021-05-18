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CHP ve İYİ Partiden Ürgüp belediyesine soru önergesi
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Ürgüp belediye başkanlığına soru önergesi verdi.
Nevşehir 18.05.2021, 10:19
NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Belediyesinin Mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri belediyeye ait çöp nakliye tırının yanmasıyla ilgili soru önergesi verdiler.
İvedilikle cevap verilmesi istenen soru önergesine Ürgüp Belediye Başkanlığının ne cevap vereceği önümüzdeki günlerde belirginlik kazanacak.