CHP ve İYİ Partiden Ürgüp belediyesine soru önergesi

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Belediyesinin Mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri belediyeye ait çöp nakliye tırının yanmasıyla ilgili soru önergesi verdiler.

Söz önergede; çöp nakliye tırının neden ve nasıl yandığı, bu konuda yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı, aracın kime zimmetli olduğu, meydana gelen hasardan kimin suçlu olduğu da soruldu.

İvedilikle cevap verilmesi istenen soru önergesine Ürgüp Belediye Başkanlığının ne cevap vereceği önümüzdeki günlerde belirginlik kazanacak.