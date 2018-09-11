CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan’dan yerel seçimler öncesi ittifak mesajı

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan partisinin İl başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Nevşehir’de görev yapan yerel ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan düzenledikleri basın toplantısında Nevşehir’de yapılan çalışmaları anlatırken milletvekili Sarıaslan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Nevşehir’i de kazanmak istediklerini söylediğini bunun için sizin nasıl bir girişimleriniz var sorusu üzerine Genel Merkez olarak ittifak çalışmalarının bulunmadığını ancak Nevşehir’de İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi ile ittifak yapabileceklerini söyledi. Sarıaslan, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce tabi ki doğru söylemiş biz Türkiye’nin her yerindeki belediye başkanlığını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen ne var ben hazırım. Bizim şöyle bir yapımız var. Ben milletvekili olarak, İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ile beraber oturacağız. Bizde tek adam yok. Her şeyi ben bilirim yok. Oturacağız biz burada nasıl olurda belediye başkanlıklarını sadece Nevşehir merkezde değil diğer ilçelerimizde de nasıl alırız onu tartışacağız kendi aramızda. Bununla ilgili nasıl aday göstereceğiz, nasıl yerel ittifak yapabiliriz bunu konuşacağız. Biz yerel ittifak da yapabiliriz. Bizim genel merkezimiz olarak ittifak yok. Ama diyelim ki burada İYİ Partili arkadaşlarımızla da konuşabiliriz, Saadet Partisi ile konuşabiliriz,, Demokrat Parti ile konuşabiliriz. Yani öyle bir şey yapabiliriz. Bu konuyla ilgili olarak zaten kendi aramızda konuşmaya başladık. Yine söylüyorum genel merkez olarak ittifak yok ama taban ittifak yapabilir” şeklinde konuştu.