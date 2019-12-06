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CHP Milletvekilleri halkın, esnafın sorunlarını dinliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve beraberindeki heyet Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulunuyor.

Nevşehir 06.12.2019, 16:36
CHP Milletvekilleri halkın, esnafın sorunlarını dinliyor
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NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve partili yöneticilerinde katıldıkları ziyaretlerde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen heyet ziyaretlerinden oluşturacağı raporu Parti Genel Merkezine ve sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacak.

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