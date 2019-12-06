CHP Milletvekilleri halkın, esnafın sorunlarını dinliyor

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve partili yöneticilerinde katıldıkları ziyaretlerde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyen heyet ziyaretlerinden oluşturacağı raporu Parti Genel Merkezine ve sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacak.