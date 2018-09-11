CHP kapalı kutu

NEVŞEHİR(MHA) Genel seçimlerde yapılan ittifakın sayesinde 40 yıl aradan sonra Nevşehir’de bir milletvekili çıkarabilmenin sevincini anlaşılan daha uzun süre yaşayacak olan Cumhuriyet Halk Partisinde İl Başkanı Kamil Gülmez’in yerel seçim hazırlıkları üzerine tek bir kelime etmemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Nevşehir merkez, ilçe ve beldelerde gösterilecek olan adaylara yönelik partinin neler yaptığından tutunda, yerel seçimlere yönelik ne tür hazırlıkların yapıldığına ilişkin hiçbir gelişmenin kamuoyuna yansımadığı partide özellikle merkez belediye başkanlığı için kimin aday gösterileceği de muamma.

Son bayramlaşmasını ve 30 Ağustos zafer bayramı dolayısıyla yapılan kutlamaları da kamuoyuna yansıtamayan Cumhuriyet Halk Partisinde il başkanı ve yönetiminin kamuoyuna daha şeffaf bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.