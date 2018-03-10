CHP kadın kollarından Hacıbektaş huzurevine ziyaret

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kadriye Özsoy, İl Başkan yardımcısı Ülker Lo, Merkez ilçe Başkanı Semasi Yücel, ilçe yönetim kurulu üyesi Taylan Şimşek ile partililerin yer aldığı heyet Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevini ziyaret ettiler.

Ziyarette huzurevinde bulunan yaşlılarla bir süre sohbet eden heyet, yaşlılara çeşitli hediyeler ve ikramlarda da bulundular.

Söz konusu ziyaretin 8 Mart dünya kadınlar günü etkinlikleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden CHP Kadın Kolları Başkanı Kadriye Özsoy, huzurevi sakinlerinin kendilerine olan yaklaşımlarından, yapılan sohbetten son derece memnun kaldıklarını dile getirdi.