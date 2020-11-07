CHP İl Başkanından tepki
CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla CHP kitapçıklarının basım, dağıtım ve satışının yasaklanmasına tepki gösterdi.
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesi, CHP tarafından hazırlanarak basılan Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası ve Arpalık Aile Şirketi adlı kitapçıkların basımı, dağıtımı ve satışını yasaklayarak eserlerin toplatılmasına karar verdi.
Gençlik Kollarının kitapçığı dağıtacağını belirten İl Başkanı Gülmez, “Gençlik kollarımıza herhangi bir nahoş olay olmaması düşüncesiyle emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Emniyet müdürlüğü, dağıtacağımız kitapçıkları ve broşürleri bizden istedi. Biz de bunları kendilerine gönderdik. İl binamızda bulunan bu kitapçıklar emniyet yetkilileri tarafından tutanak dahilinde alınmıştır. Tek adam rejiminin uygulaması sonucunda bu karar verilmiştir. Biz bu kararın geçersiz olması için CHP Genel Merkezimize, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek’e bilgi verdik. Parti avukatımız da hemen gerekli evrakları bizden istediler. Kararın durdurulması için dava açıldı" ifadelerinde bulundu.