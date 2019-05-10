CHP İl Başkanından Arı’ya yanıt “Bu kafa yapısından ancak bu beklenirdi”

NEVŞEHİR(MHA) 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK'nın kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na birçok sanatçı destek oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, söz konusu sanatçılarla ilgili bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Arı, Nevşehir'deki hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer alamayacağını duyurdu.

Başkan Arı’nın açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, “Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın açıklamalarını büyük bir şaşkınlık içerisinde okudum. 20 yıla yakın bir süredir Nevşehir belediye başkanlığını kazanan AKP’li belediyeler şehrin sanattaki gelişimi için acaba ne yapmışlar?. Bu kafadan da ancak böyle bir açıklama beklenirdi. Cumhuriyet Halk Partili teşkilatlar olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve kendisine destek olan tüm sanatçılarımızın yanındayız. Belediye Başkanları halkının bilimde, kültürde, sanatta ileri gidebilmesine uğraşan, yol gösteren insanlar olmalı. Her şey daha güzel olacak” açıklamalarında bulundu.