CHP İl Başkanı Kamil Gülmez: "Yalan yere Allah'a dua edilir mi?"

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Yanar'ın "Rasim Arı'nın sağlığına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz" sözlerini de eleştirerek Yalan yere dua edilir mi diye soran CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Sayın Rasim Arı bundan 21 ay önce göreve seçildi. Güzelde hizmetleri vardı. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak duyumlarımıza göre Sayın Rasim Arı geçen Cuma günü Beştepe'ye çağrıldı. Orada görevinden istifa etmesi yönünde baskı uygulandı. Bunun üzerine ben AKP'den istifa ediyorum, görevimden istifa etmeyip bağımsız olarak görevime devam edeceğim dedi. Gerçekten biz onun adına sevindik. Nedeni ise seçimle gelen, seçimle gider. Ertesi gün ben adalet ve kalkınma partisinden istifa etmiyorum. Partimizin genel başkanı ve Cumhurbaşkanına bağlıyım diye bir demeç verdi. Şok olduk. Cuma günü haber nedir, Cumartesi günkü haber nedir?. Beklemeye başladık. Genel merkezimizde bekle ve izle dedi. Yine duyumlarımıza göre Salı üç müfettiş geliyor. Rasim Arı dönemini inceliyorlar. Ve kendisine bir takım baskı uyguluyorlar. İstifa etmesi yönünde. Cuma günü de istifa ettiğini açıkladı. Biz şöyle düşünüyorduk. Rasim Arı AKP'den istifa eder, baskı ve tehditlere boyun eğmez diyorduk. Eğer öyle olsaydı bizde kendisine destek verirdik. Belediye Başkanlarının seçilirken bir takım sorumlulukları vardır. Birincisi dürüst olmak ikincisi ise saygınlığı. Ama Rasim Arı % 70'e yakın oy aldı. İstifa etmemesi, dik durması ve eğilmemesi gerekirdi. O zaman Nevşehir halkı da kendisini takdir eder ve arkasında dururdu. Dün bile 150 araçlık bir konvoy düzenlendi. Gerçekten çok üzüldük. AKP demokrasiden, özgürlükten ve insan haklarından bahsediyor. Rasim Arı sandıktan değil yukardan mı atandı?. Gördüğümüz kadarıyla AKP'nin basın toplantısında sağlık sorunlarıyla ilgili istifa ettiği belirtildi. İl Başkanı Yanar, Rasim Arı'nın sağlığına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz diyor. Yalan yere Allah'a dua edilir mi?. Sayın Yanar bu duanızı gerçekten kalpten yaptığınıza inanıyor musunuz?. Sayın Milletvekili Yücel Menekşe bir cümlesinde görevden alınmıştır dedi. Bir gazetecinin sorusu üzerine ise düzeltip sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini söyledi. Kusura bakmayın yanlış ifade etmişim diyor. Dervişin fikri neyse zikri de oymuş. Kafasından geçen ve işin doğrusu görevden alınmıştır Rasim Arı. Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hayatları yalan, dolan olan CHP avanesi şehrimizde davamıza zarar vermektedir diyor. Dünkü basın toplantısında tek bir doğru vardı o da Yücel Menekşe'nin istifa ettirildi cümlesiydi. Başka hiç bir doğru söz yoktu. Hepsi yalandı. Sürekli vurguladıkları Rasim Arı sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir. Hanginiz inanıyorsunuz buna?" ifadelerinde bulundu.