CHP İl Başkanı Gülmez'den özel idareye eleştiriler

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez il özel idaresine iki ayrı konu başlığında eleştirilerde bulundu.

Konuyu TBMM'ye taşıyacağız ....

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir İl Özel idaresinin kırsal kesime hizmet götürmek yerine belediyelere hizmet ettiğine dikkat çekerken, "Nevşehir İl Özel idaresinde bir takım olumsuzlukların yaşandığını gözlemledik. Şöyle ki, 5302 Sayılı kanunun ilgili 6. maddesinde il özel idarelerinin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Özel idarelerin görevi köylere ve kırsal kesime hizmet götürmektir. Buralarda yaşayan insanlarımız il özel idarelerinden hizmet alırlar. Özel idareler seçilmiş meclis üyelerinin de kararlarıyla hizmet verirler. Nevşehir il özel idaresi kanunların kendisine verdiği yetkilerin dışına çıkarak belediyelere hizmet vermektedir. Örneğin belediyelere verilen asfalt hizmetlerinin ücreti alınıyor mu?. AKP'li belediyelere verilen asfalt hizmetlerinden para alınmış mıdır?. Belediyeler il özel idaresi ile böyle bir anlaşma yaptıysa bedelinin bir kısmını özel idarenin banka hesabına yatırması gerekir. Bu konunun açıklanmasını bekliyoruz. Köy muhtarlarımızla bu konuda çalışma yapacağız ve üstelik TBMM' de bu konuyu Milletvekilimiz aracılığıyla gündeme getireceğiz" dedi.

Vicdanların sesini mutlaka dinlemeliler ....

İl özel idaresine işçi alımları konusunda da eleştirilerde bulunan Başkan Gülmez, "İl özel idaresinde personel yetersiz mi?. Bu sezonda kaç kişi sözleşmeli olarak işe alınmıştır. Taşeron firma da çalışan işçi sayısı kaçtır?. Duyumlarımıza göre son işçi alımları liyakata göre yapılmamıştır. İşe alınanlar il genel meclisi üyelerinin çocukları, yakınları ve bir vakıf taraftarlarıdır. Bu vakfın başkanı da aynı zamanda il genel meclisi başkanıdır. Binlerce işsiz gencimiz iş diye kıvranırken, geçim sıkıntısı çekerken, mali durumu iyi olan ailelerin çocukları adaletsiz bir şekilde işe başlatılmıştır. Hatta verilen ücreti beğenmeyen 12-13 kişi biz bu paraya çalışmayız diyerek geri işten çıkmışlardır. Ekonomik olarak durumu iyi olan AKP'lilerin çocukları iş beğenmemektedir. Biz bu konudan rahatsızız. Vicdanlarının sesini mutlaka dinlemeliler" diye konuştu.