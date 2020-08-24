CHP İl Başkanı Gülmez'den özel idareye eleştiriler
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez il özel idaresine iki ayrı konu başlığında eleştirilerde bulundu.
NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez il özel idaresine iki ayrı konu başlığında eleştirilerde bulundu.
Konuyu TBMM'ye taşıyacağız ....
Vicdanların sesini mutlaka dinlemeliler ....
İl özel idaresine işçi alımları konusunda da eleştirilerde bulunan Başkan Gülmez, "İl özel idaresinde personel yetersiz mi?. Bu sezonda kaç kişi sözleşmeli olarak işe alınmıştır. Taşeron firma da çalışan işçi sayısı kaçtır?. Duyumlarımıza göre son işçi alımları liyakata göre yapılmamıştır. İşe alınanlar il genel meclisi üyelerinin çocukları, yakınları ve bir vakıf taraftarlarıdır. Bu vakfın başkanı da aynı zamanda il genel meclisi başkanıdır. Binlerce işsiz gencimiz iş diye kıvranırken, geçim sıkıntısı çekerken, mali durumu iyi olan ailelerin çocukları adaletsiz bir şekilde işe başlatılmıştır. Hatta verilen ücreti beğenmeyen 12-13 kişi biz bu paraya çalışmayız diyerek geri işten çıkmışlardır. Ekonomik olarak durumu iyi olan AKP'lilerin çocukları iş beğenmemektedir. Biz bu konudan rahatsızız. Vicdanlarının sesini mutlaka dinlemeliler" diye konuştu.