CHP İl Başkanı Gülmez'den Açıkgöz'e yanıt "Ne yapsanız nafile, Abbas yolcu"

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Gülmez, "AKP Nevşehir Milletvekili Sayın Mustafa Açıkgöz partimizi hedef alan bir açıklama yapmıştır. Bu sözler her gün AKP'li milletvekillerinin ve siyasetçilerin kalıplaşmış sözleridir. Sayın Milletvekili siz yeni bir şey söyleyin çünkü söyleyecek sözünüz yok. Yaklaşık 5 Yıldır Milletvekilisiniz. Yaptığınız ne var?. Doğru Cami önlerinde çorba ve aşure dağıtmak var. Cumhuriyet Halk Partisini yalancılıkla suçluyorsunuz. Bu konuda AKP'lilerin eline su dökemeyiz. Bugüne kadar insanları neyle aldattığınızı siz çok iyi bilirsiniz. Siz bu insanlara neler vaat ettiniz bir hatırlayın. Hızlı trenler, çevre yolları, kentsel dönüşümler, külliyeler. Söz veripte yapmayana ne denir?. Bu sözleri Cumhuriyet Halk Partisi değil Milletvekili olarak siz verdiniz. Yalanı şiar edinmiş birini arıyorsanız aynaya dönüp bir bakmanızı tavsiye ederim. Gittiğiniz her köyde vatandaşa verdiğiniz hangi sözü tuttunuz?. Köylere gidemiyorsunuz. Söylediğiniz yalanları Nevşehir halkı ve biz asla unutmayacağız. En büyük hizmetiniz Nevşehir'in tarihini yok ettiniz. Seçim dönemlerinde kırmızı bültenle aranan PKK'lıyı devletin televizyonuna çıkardınız. Terörist başının mektubunu televizyonlarda okuttunuz. "Açılım" projenizdeki rezaletleri burada yazmaya kalksak sayfalar almaz. Sonra Cumhuriyet Halk Partisine PKK ile işbirliği yapıyor diyeceksiniz. Size söylenecek söz haydi oradan. Büyükşehir belediyelerine PKK'lılar doldurulmuş. Bu devletin İçişleri bakanı var. Hangi partiden, sizin partinizden. Bu kişiler kimse anında açıklayın. Bu kişiler hakkında da gereğini yapın. Sayın Vekil bunlar tutmuyor. Yerel seçimlerden önceki propagandanız buydu ne oldu?. Bu halk size unutulmaz bir ders verdi. CHP ile uğraşmayı bırakın, asıl gündeminizin ekonomi olmasını tavsiye ederim. İnsanlarımız avuç içlerine iş, aş yazarak intihar ediyor. Milletvekili Açıkgöz ise CHP ile uğraşıyor. Millet aç karnını kuru ekmekle doyuruyor demek ki aç değil diyecek kadar aciz ve çaresizsiniz. Ülkenin tek sorunu siz ve sizin zihniyetinizdeki yöneticilerdir. Ama ne yapsanız nafile, Abbas yolcu. Vatandaş artık kavga ve gürültü değil rahat ve huzurlu bir yaşam istiyor. Cumhuriyet Halk Partisini yalancılıkla suçlamak yerine dönüp bir aynaya bakın. Ne görüyorsunuz?. KURU EKMEK YİYORSA VATANDAŞ DEMEKKİ AÇ DEĞİLDİR tarihe kazıyarak yazdığınız sözdür" ifadelerinde bulundu.