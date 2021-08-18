CHP Heyetinden Nevşehir Ticaret Borsasına Ziyaret

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve parti yöneticilerinin bulunduğu heyet Nevşehir Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim kurulu üyesi Ziya Yüksel ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette, "Tarım sektörünün sorunları" dile getirildi.

Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette CHP heyeti, Nevşehir ve ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundular.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Nevşehir iş dinleyip ilimizin sorunlarını hakkında bilgi alarak Genel başkanımıza rapor halinde sunacağız. Bu kapsamda 6 Milletvekilimizin iştirakleri ile bugün Nevşehir Ticaret Borsamızı ziyaret etmiş bulunuyoruz. Ben şahsım ve partim adına Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Sayın İbrahim Salaş beye misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ta, nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi heyetine teşekkür etti.

İş dünyasına ve güncel konulara ilişkin görüş alış verişi de yapılan ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ile sona erdi.