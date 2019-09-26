CHP Heyeti'nden Nevşehir Ticaret Borsası'na Ziyaret

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve Partili yöneticilerden oluşan heyet, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret ettiler.

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş tarafından karşılanan CHP heyeti, düzenlenen nezaket ziyareti ve istişare toplantısında tarım ve hayvancılık sektörlerinde üreticilerin beklentileri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler aldılar.

Sohbet ortamında geçen ziyarette CHP Heyeti, NTB Başkanı Salaş ile Nevşehir'in Tarım ve Hayvancılık hakkında istişarelerde bulundular.

Toplantıda, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş, borsanın faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan; "Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin ve İl Başkanımız Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanımız Semasi Yücel’le birlikte Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı ziyaretimizde tarım dünyasını ve son ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Borsa Başkanımız Sayın Salaş'a misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette, CHP Nevşehir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşar Aydoğan ve Mustafa Dirikoç ’da hazır bulundular.