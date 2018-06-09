CHP heyeti esnafları ziyaret etti

CHP Nevşehir milletvekili adayı Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe başkanları, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Nevşehir’de ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Çarşıda bulunan tüm esnafı ziyaret eden CHP heyeti, esnafa bol kazançlar ve hayırlı işler diledi. Esnafları tek tek ziyaret eden CHP heyeti, yolda geçenlerle de tokalaşarak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili bilgiler verdi. İlimizin ve ülkemizin geleceği için oylarına talip olduklarını ifade ettiler.

Ziyaretlerde esnafın sorunları veya önerilerini de dinleyen heyet üyeleri, esnafın ilimizin bel kemiği olduğunu belirttiler.

Ziyaretler sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan birinci sıra adayı Faruk Sarıaslan ,engelleri aşarak millete hizmet yolundaki yürüyüşlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Sarıaslan, ‘’Milletimizin sorunlarının farkındayız ve çözüm yollarını da biliyoruz. Bu sorunların çözümü için sağlam bir iradenin ortaya konulması gerekiyor. Esnafımız ilimizi ayakta tutan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. İlimizin bel kemiğidir diyebiliriz. Bu nedenle esnafımızın sorunları ve önerileri bizler için çok değerlidir. Esnaflarımızla birlikte vatandaşlarımızla da istişare ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esnafların sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Sarıaslan, “Ziyaret ettiğimiz esnaflar oldukça dertli. Esnaflar siftah yapmadan iş yerini açıp kapatıyor. Allah nasip ederse Nevşehir Milletvekili olursam bu sorunların takipçisi olacağım. Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’ye de vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiğini de görüyoruz. CHP’nin ayak sesleri Nevşehir’de hissediliyor. Kazanan Nevşehir ve ülkemiz olsun, adalet olsun, hukuk olsun, barış olsun istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Devamlı surette sahada yer alıyoruz. Nevşehirlilerle her fırsatta bir araya gelerek derdimizi anlatıyor, dert ve sıkıntılarını dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi anlatıyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmalarda 24 Hazirandaki seçimlerin önemini bütün vatandaşlarımızın bildiğini memnuniyetle tespit ettiklerini kaydeden Sarıaslan şöyle konuştu “ Türkiye’nin çalışan ve üreten kesimleri üretimden hak ettikleri payı alamıyorlar. Ülkemiz nitelikli büyüme potansiyelini gerçekleştiremiyor. Türkiye, üretimde ve bölüşümde uygar dünyanın gerisinde kalıyor. Milyonlarca işçimiz düşük asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor. Esnafımız, vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Çiftçilerimiz, yüksek girdi maliyetlerini karşılayamıyor. İthalat nedeniyle eziliyor. Düşük ürün fiyatları yüzünden tarlasını terk ediyor. Bütün bu ve benzeri sorunları biliyor, çözüm yollarını da anlatıyoruz. Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce kazanacak, Millet İttifakı da Meclis’te çoğunluğu sağlayacaktır. Nevşehir’de de partimize büyük teveccüh vardır. Böylece ülkemiz de Nevşehir’de kazanacaktır. Nevşehirimiz de, ülkemizde 25 Haziran sabahına rahat bir nefes alarak uyanacaktır.”