CHP heyeti bir günde 2 kasaba ve 4 köydeydi

NEVŞEHİR(MHA) Avanos ilçesine bağlı Çalış ve Kalaba kasabalarının yanı sıra, Ayhanlar, Sarılar, Topaklı ve Paşalı köylerini ziyaret ederek halkın sorunlarını dinleyen İl Başkanı Kamil Gülmez ve Partili yöneticiler halkın kendilerine olan ilgilerinden son derece memnun kaldı.

Başkan Gülmez, "CHP İl yönetimi, Kadın kolları genel sekreteri, Avanos ilçe yönetimi ve Kadın kolları başkanı, Avanos il genel meclisi üyesi ile birlikte Avanos Ayhan, Sarılar, Topaklı, Paşalı köyleri ile Çalış ve Kalaba kasabalarını ziyaret ettik. Halkımızın sorunlarını yerinde dinleyip,bu konuda partimizin uygulayacağı politikaları anlattık. Halkımızın göstermiş olduğu yakın ilgiye teşekkür ederiz" dedi.