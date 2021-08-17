Son Dakika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2 Eylül'de Nevşehir'e geliyor
CHP'li Milletvekilleri Nevşehir'de STK'ları ziyaret ediyor ...
Nevşehir 17.08.2021, 11:14
NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Eylül tarihinde Nevşehir'e gelecek. CHP İl Başkanı Kamil Gülmez'in önderliğinde 6 Milletvekilinin de yer aldığı heyet Nevşehir'de Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ediyor.
Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ve bazı oda başkanları tarafından ağırlanan heyete esnaf sanatkarın sorunları aktarıldı.