CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2 Eylül'de Nevşehir'e geliyor

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Eylül tarihinde Nevşehir'e gelecek. CHP İl Başkanı Kamil Gülmez'in önderliğinde 6 Milletvekilinin de yer aldığı heyet Nevşehir'de Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe ve parti yöneticilerinin bulunduğu heyet ziyaretlerine Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı ile başladılar.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ve bazı oda başkanları tarafından ağırlanan heyete esnaf sanatkarın sorunları aktarıldı.