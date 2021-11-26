CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Güneş görmüş kar gibi eriyor paramız"

NEVŞEHİR(MHA) İl merkezinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarı ekonomik politikaları üzerinden eleştirdi.

Toplantıda söz alan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, "Halkımız bağırıyor. Kararlılıkla ve demokratik yollarla bu iktidarı ele vererek seçime götürmek için gayret göstermeliyiz" dedi.

CHP Nevşehir Milletvekili Av. Faruk Sarıaslan ise iktidar partisinin Nevşehir'e yatırım yapmadığına dikkat çekerken, ""Yaklaşık 3 yıldır Milletvekiliyim. İlk üç aydan itibaren Nevşehir'in sorunlarını gündeme getirdim. Türkiye'de halen kaç ilde vardır bilmiyorum. Ama Nevşehir'in sanayisinin hala doğalgazı yok. Hacıbektaş, Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerimizde doğalgaz yok. Devletin yatırım olarak çaktığı bir çivi bile yok. Nevşehir halkı da 20 yıldır, bu son dönem hariç AK Partiden hep üç milletvekili gönderir meclise. Ama buna rağmen Nevşehir'e bir tane hizmet yapılmamıştır. Bence bunun nedeni de şu, biz yatırım yapsak ta, hizmet etsekte etmesekte Nevşehir halkı bize oy veriyor. Bizde başka yerlere yatırım yapalım diyorlar. Örnek vereyim., Aksaray ile Nevşehir arasında bir yol var. 60 kilometrelik. 1987 den beri politika yapıyorum., Nevşehir'e sık sık gelip gidiyorum. O yol bir türlü yapılamadı. Hep bunu soruyorum neden yapmıyorsunuz diye. Ödenek yok diyorlar" dedi.

AK Parti iktidarını ekonomik politikaları üzerinden eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise; "Genel Başkanımızın talimatıyla Milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte sizlerle bir aradayız. Önceki ziyaretlerimizde esnafımızı, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi, STK'larımızı ziyaret etmiş ve dinlemiştik. Bugün bütün milletvekili arkadaşlarımız Nevşehir'in bütün ilçelerine dağılarak oralardaki vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyecekler. Güzel Türkiye'miz ekonomik anlamda maalesef tam bir yangın yeri. Ve Nevşehir'lilerde bu yangını mutfaklarında ve her yerde hissediyorlar. Türk Lirası dünyadaki bütün paralar karşısında değer kaybediyor. Öyle bir durumdayız ki güneş görmüş kar gibi paramız var. Bunu herkes görüyor ve hissediyor. Tek görmeyen AK Parti iktidarı. Bu millete buhran yatıyorsunuz diyoruz. Çözüm önerilirimize de aylardır, yıllardır anlatıyoruz. O koltuklarda AK Partililerin oturmaya devam etmesinin Türkiye'yi savurduğunu, Türkiye'yi yönetemediklerini de her fırsata söylüyoruz" diye konuştu.