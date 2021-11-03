CHP esnaf ve sanatkarın derdini dinliyor

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı ve beraberindeki heyet esnaf ve sanatkarın derdini dinlemeye, çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

CHP İl Başkanı Kamil Gümez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel ve parti yöneticileri esnaf sanatkarlar odaları birlik başkanı Mehmet Pınarbaşı, Pazarcılar Odası başkanı Selim Özmen ve Süt Birliği Başkanı Gani Eren'i makamında ziyaret ettiler.

Her üç ziyarette esnaf sanatkarın, pazarcı esnafının ve süt üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP İl Başkanı Gülmez ve beraberindeki heyet mevcut sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de sundular.