CHP'den "sınır namustur" pankartı

NEVŞEHİR(MHA) Ülke ve Nevşehir gündemiyle ilgili Parti teşkilatlarının kısa başlıklarla da olsa gündemini kamuoyuna yansıtmak üzere kullanılan ışıklı tabela da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde özellikle Afganistan'da Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle başlayan Afgan ve diğer mülteci - sığınmacı sorununa ilişkin açıklamasına yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu bilindiği üzere iktidara gelmeleri durumunda ülkede bulunan mülteci - sığınmacıların gerekli şartlar oluşturulduktan sonra ülkelerine geri dönmelerinin sağlanacağını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca Afganistan'da yaşanan kargaşa nedeniyle Türkiye'nin yeni bir mülteci - sığınmacı göçünü asla kaldıramayacağına da dikkat çekmişti.