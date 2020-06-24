CHP'den Hacıbektaş çıkarması

NEVŞEHİR(MHA) İlk olarak İlhan - Turhan Selçuk'un Çilehane içerisindeki kabirlerini ziyaret ederek dualar okuyan heyet, Fikret Otyam, Aşık Mahzuni Şerif'in kabirlerini ziyaret ettiler.

Çilehane'deki ziyaretlerinin ardından Hacıbektaş eski belediye başkanlarından Mustafa Özcivan'ın başkanlığını yürüttüğü Hacıbektaş Veli Kültür Derneğini de ziyaret eden Başkan Gülmez ve beraberindeki heyet dernek başkanı Özcivan'dan derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Özcivan ve yönetimine başarılar dileyen CHP İl Başkanı Kamil Gülmez daha sonra Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

Dernek Başkanı Raci Aksu'dan derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alıp, istişarelerde bulunan CHP İl Başkanı Gülmez ve beraberindeki heyet Başkan Aksu ve yönetimine başarılar dileyerek ilçedeki ziyaretlerini tamamladı.