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CHP'den Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.
Nevşehir 28.10.2020, 18:54
NEVŞEHİR(MHA) Hükümet konağı önündeki programa İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe, Gençlik Kolları Başkanı Yekta Gürbüz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldılar.
CHP Parti çelenginin Atatürk anıtına konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda İl Başkanı Kamil Gülmez günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı.