CHP'den Cumhuriyet Bayramı kutlama programı

NEVŞEHİR(MHA) Hükümet konağı önündeki programa İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe, Gençlik Kolları Başkanı Yekta Gürbüz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldılar.

CHP Parti çelenginin Atatürk anıtına konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda İl Başkanı Kamil Gülmez günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı.

Gülmez konuşmasında; "Cumhuriyet toplumu ümmetten Ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimidir. 29 Ekim bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyetimizi bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Eşsiz bir zafer üzerine yükselen Cumhuriyetimiz ilelebet demokratik, laik ve sosyal bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Tüm Milletimizin, Nevşehir halkımızın bayramı kutlu olsun" dedi.