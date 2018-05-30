CHP basından uzak

Geçtiğimiz günlerde Gülşehir’de bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında basın yayın kuruluşlarının toplantılarına yeterince özen göstermeyip katılmamalarından dert yanan İl Başkanı Kamil Gülmez’in başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi seçim çalışmalarında ne yapıyor belli değil.

Milletvekili adayları Faruk Sarıaslan, Fulya Gülşen Altınsoy ve Mehmet Bilgin ile Nevşehir’deki STK’ları dolaştığı haberleri alınan CHP’lilerin son edinilen bilgilere göre Nevşehir Barosunda görüldüğü haberi alındı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)