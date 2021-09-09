CHP 98. yaşında

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hükümet konağı önünde düzenlenen programa İl Başkanı Kamil Gülmez, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Kadın Kolları Başkanı Yeliz Topraktepe, Gençlik Kolları Başkanı, il ve ilçe yöneticileriyle partililer katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam eden programda konuşan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Altıok'un ilkeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara yürüdüğünü dile getirdi.

Gülmez, "Partimiz 98 yaşında. Benim iki büyük eserim var diyen büyük devrimci, ebedi önderimiz M. Kemal'in yoldaşları 98. yılımız kutlu olsun. Biz Cumhuriyet'çiyiz. Cumhuriyetçilik kölenin yerini yurttaşın almasıdır. Yurttaşların dili, dini, ırkı değil yurttaşlık bilinciyle bağlandığı bağlar önemlidir. O siyasal bilinç Atatürk'ün altı okunda mevcuttur. Milliyetçilik tanımımız ırk ve siyasal ayrımcılık olmadığı gibi ekonomik imtiyazda tanımaz. Eşitliği esas alır. Yurttaş olmanın, yurtseverliğin bir nişanesidir. Kimsesizlerin kimsesi olan halkçılık eşlik eder fikrimize. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyenleriz. Devletçilik en önemli kamusal güvencemizdir. Sosyal devlet anlayışımızın adıdır devletçilik. Komşusu aç iken tok yatamamanın hayalidir hayalimiz. Laiklik ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır. Ne din siyasallaştırılmalı, ne de siyaset dinselleştirilmemelidir. Ulusal bütünlüğümüzün önündeki en büyük tehlikelerden biri dinin istismar edilmesidir. Bizler devrimciyiz. İşte bu ilkelerimizin temsilcisi olan Partimiz ne mutlu ki bugün 98 yaşında. Altıok'un değerleriyle, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçodaroğlu'nun önderliğinde iktidara yürüyoruz. Partimizi ikinci yüzyıla taşıyacak olan tüm partililerimizi selamlıyorum. Bizlerin gayretleriyle karanlıklar aydınlığa erecektir" ifadelerinde bulundu.