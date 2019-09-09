CHP 96. Kuruluş yıldönümünü kutluyor

NEVŞEHİR(MHA) Partinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İstiklal Marşının ardından İl Başkanı Kamil Gülmez, günün anlam ve önemini dile getiren bir konuşma yaptı.

Buradaki törene İl Başkanı Gülmez’in yanı sıra, Merkez İlçe Başkanı Semasi Yücel, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, İl ve merkez ilçe yöneticileri ile Partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi geçmişi hakkında bilgilerde aktaran CHP İl Başkanı Gülmez konuşmasında; “CHP Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923’te önce halk fıkrası olarak kurulmuştur. 1924 Yılında Cumhuriyet Halk Fıkrası, 1935’te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. 1927 Yılında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik CHP’nin 4 temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 Yılında Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri 6 ya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir. CHP Kurucusu ve İlk genel başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, Saltanatı kaldıran, Hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Hukuk ve Eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş, Türkiye Cumhuriyeti biçimlendirilmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. 2. Dünya savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın çok partili rejime geçiş sağlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür. 1950’li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle de demokratik bir rejimden muhalefetin kurumsallaşmasına da öncülük etmiştir. Temel hak ve özgürlükleri geliştirme mücadelesi vermiştir. 60’lı yıllarda Türkiye’nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşması ile birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde ortanın solunda konumlandırmıştır. 1970’li yıllarda ideolojisini demokratik Sol kavramı ile tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi önerdiği sosyal reformlarla düzen değişikliğini hedeflemiştir. Bu süreçte CHP devlet partisinden halkın partisine, düzen partisinden değişim partisine dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyetini kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu tarihsel miraslarıyla geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden, ilkelerinin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi bu çerçevede uluslararası ölçekte faaliyetlerin sürdüren Sosyalist, Enternasyonal ve Avrupa Sosyalist Partisine katılım sağlamıştır. Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan özgürlük. eşitlik ve dayanışma emeğin üstünlüğünü kurumsallaştırmaya çalışmıştır. Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, İkincisi Cumhuriyet Halk Partisidir diyen Ulu Önder Atatürk’ün partisidir CHP. Dedelerimizin, ninelerimizin, ecdadımızın malını, canını, namusunu, iffetini düşman