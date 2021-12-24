Chicago'da bir Kapadokya Sevdalısı

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'in tarihi ve turistik değerlerini öğrencilerine tanıtan, sosyal paylaşımlarıyla Kapadokya'yı öne çıkaran Eğitimci Anıl Üstün Öztürk dünya kültür mirasına dahil edilen bölgenin tanıtımı için adeta gönüllü tanıtım elçiliği yapıyor.

Öztürk, neden Kapadokya bölgesinin tanıtımı için yıllardır gayret sarf ettiğini, şu ana kadar yaptığı etkinlikleri ve ileriye yönelik düşüncelerini röportajımızda şöyle özetledi;

Anıl Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?.

"Ben Konya/Ereğli’den Nevşehir’e göç eden ailemin tek Nevşehirli bireyiyim. Aslen Konyalı olduğumuzu belirtsem de doğma büyüme Nevşehirli olmaktan hep gurur duymuşumdur.

İlk,orta ve lise öğrenimi Nevşehir’de tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. 2010 yılından beri Amerika‘da yaşıyorum.Green Card çıkmıştı bana Amerika‘da yaşama ve çalışma hakkı kazanmıştım.Şu an çifte vatandaşlığım var, hem Türk hem de Amerikan Vatandaşlığı."

Kapadokya sizin için ne anlama geliyor, nasıl başladınız bu etkinliklere ?

"Kapadokya’nın büyülü ikliminde doğup büyüyüp bu büyüye kapılmamak, Anadolu’nun masal ülkesi olan Kapadokya ‘ya aşık olmamak mümkün değil. Ben kocaman yürekli ve yüreği bol miktarda sevgi üreten bir kadın olarak sahip olduğum her şeyi çok sever ve sahiplenirim. Ben Nevşehirliyim, Anadolu’nun bağrından Amerika’nın kucağına göçmüş bir eğitimciyim. Ve özümü, kültürümü, geleneklerimi yaşayan, yaşatmak ve anlatmak isteyen bir Anadolu Sevdalısıyım. Eğer ben topluma hitap ediyorsam beni bütün olarak görmelerini isterim. Ben bir gün internette iş ilanlarına bakarken Academia Dil Okulunun Türkçe Öğretmeni ilanını gördüm. Hemen başvurdum ve kabul edildim. Çünkü oranın kurucusu İngiliz Müdüre Hanım değil Akademik Değeri yüksek bir Türkçe Eğitmenine ihtiyaç duyduğunu ve benim CV mi çok beğendiğini söyledi. İlk gün hadi zaman kaybetmeyelim başlayın dedi. Benim içimde uçuşan kelebeklerin haddi hesabı yoktu o anda,. Kelimelere dökemeyeceğim mutluluk yaşıyordum. Bu demek oluyordu ki bana dilimi, kültürümü, memleketimi ve geleneklerimi anlatacak aydınlık kocaman bir kapı aralanmıştı.

Sonrası mı? Aynen hayallerimdeki gibi. Çok zengin ve çok kültürel değere sahip dilimi, bayrağımı, doğup büyüdüğüm ve hasret çektiğim toprakları anlatarak, öğreterek yaşayacak ve bir nebze olsun yüreğime su serpecektim. Bireysel bir çalışmaydı benim projem ne kadar kişiye Kapadokya’nın güzelliğini anlatıp Kulaklarına tatil fikri olarak bu güzellikle buluşmak isteği oluştursam kardır diye düşünüyorum. Böyle bir güzelliği görmek herkesin hakkı çünkü kazananda Nevşehir Turizmi olsun istiyorum.

Belirli bir hedef kitleniz var mı?

Hedef kitlem muhatap olduğum tüm insanlar. Şöyle de hoş bir anım var, Türkçe Derslerini yetişkinlere vermek için reklam yaparken o çalıştığım Dil Okulunun görevlisi reklamı Kapadokya temalı yapmış,bu detay insanlık için küçük bir adımdı belki ama benim için büyük bir adımdı. Aynı zamanda yaşadığım şehrin ilk Türk Eğitimci, Duygu Koçu ve Bioenerjistiyim"

İlerleyen süreçte hedefleriniz var mı?

"İlerdeki projem ise; Amerika‘da kazandığım tecrübeleri, öğrendiğim yenilikleri Türkiye ‘ye taşımak, vatanıma ve milletime faydalı olabilmek. Mezun olduğum okullarda seminerler vermek. Ezberleri Bozmaya Geldim Adlı Yetişkinler için Eğitim çalışmaları ve seminerler yapabilmekte hayallerimi süsleyen Nevşehir etkinlikleri arasında.