Cezaevinde açık görüşler 01-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) Covid-19 salgın hastalığının Ceza İnfaz Kurumlarına yayılmasını önlemek amacıyla, Bilim Kurulu tavsiyesi ile kapalı ve açık ziyaretler, hükümlü/tutukluların hakları saklı kalmak koşulu ile 16/03/2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kısıtlandı.

Kısıtlanan ziyaretler yerine, hükümlü tutukluların aileleri ile görüşmeleri için fazladan haftalık telefonla görüşme hakkı verildi.

Kurban Bayramı münasebetiyle verilen açık görüşlerin 1 Ağustos - 10 Ağustos tarihleri arasında kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sadece Anne, Baba, Eş, Çocuk, Torun Büyükanne, Büyükbaba, ve Kardeş’lerinden yalnızca iki kişi ile bir kez kapalı görüş yaptırılmasının bildirildi.

Kurumun fiziki yapısı, haftalık telefon görüş günleri ve hasımlık durumlarına istinaden, Kurban Bayramı münasebetiyle verilen görüşün 4 – 5 – 6 – 7 – 9 - 10 Ağustos tarihlerinde kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sadece Anne, Baba, Eş, Çocuk, Torun Büyükanne, Büyükbaba, Ve Kardeş’lerinden Yalnızca İki Kişi İle bir kez kapalı görüş yapabilecek.

Belirlenen günde geçerli bir mazereti (ölüm, doğum, ağır hastalık, Covid-19 hastalığı, bulunduğu yerde karantinaya alınma, ağır yaralanmalı trafik kazası, duruşma, acil hastane sevk vs gibi) belgelendirilmesi halinde 10 Ağustos günü mazeret ziyaretleri yaptırılacak.

15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 Uncu Maddesinde Belirtilen Kişilerden hükümlü ve tutuklunun belirleyeceği Yalnızca iki kişi ile bir kez kapalı görüş yaptırılmasının bildirildi.

Kurumun fiziki yapısı, haftalık telefon görüş günleri ve hasımlık durumlarına istinaden, verilen görüşün 17 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kişilerden hükümlü ve tutuklunun belirleyeceği Yalnızca 2 Kişi İle bir kez kapalı görüş yapabilecek.

Belirlenen günde geçerli bir mazereti (ölüm, doğum, ağır hastalık, Covid-19 hastalığı, bulunduğu yerde karantinaya alınma, ağır yaralanmalı trafik kazası, duruşma, acil hastane sevk vs gibi) belgelendirilmesi halinde 31 Ağustos günü mazeret ziyaretleri yaptırılacak.

Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaptırılacak olan 2020 Ağustos ayında ziyarete esas olmak üzere gerekli planlama yapılmış olup, Koğuş ve odaların ziyaret gün ve saatleri belirlendiği, Kurum anons sisteminden duyuru yapılarak ve ayrıca her koğuşa /oda ya yazılı olarak bildirildiği, Bu itibarla; Hükümlü tutukluların dilekçeleri ile belirdiği kişi haricinde ziyaret alınmayacağı, Ziyaretçilerde Maske Eldiven olmayan kişi Kuruma girişine izin verilmeyeceği, Kuruma girişte Ateş ölçümü yapılarak 37,5 derece üstünde ateşi olan, nezle grip, halsizlik, öksürük gibi sağlık sorunları olan ziyaretçiler ziyaretçi kabul alanına alınmayarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecek, Ziyaret kaydı yapılan ziyaretçilerin dışarıdan getirdikleri maske ile ziyaretçi kabinlerine alınmayacakları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra,

Kurumumuz tarafından yeni maske verileceği (dışarıdan getirilen maske eldivenler tıbbı atık kutusuna atılacak). Emniyet birimleri tarafından Ceza İnfaz Kurumu güzergahında kontrollerini artıracağı, ceza infaz kurumu çevresinde toplu halde bulunmalara müsaade edilmeyecek. Haftalık ziyaretler kısıtlamasından dolayı ek olarak verilen telefon hakkının aynı şekilde devam edeceği. Ziyaret usul ve esaslarına uymayan kişi/kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacak. Ziyaretçilerin ziyaret gün ve saati hakkında bilgi alabilecekleri, ziyaret günleri web sayfasından ulaşılabilecek.