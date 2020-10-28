Çevreyi Kirletenlere Af Yok

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’i daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla alt ve üst yapı yatırımları yanında çevre yatırımlarına da büyük bir önem verdiklerini belirterek görüntü ve çevre kirliğinin önüne geçebilmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kentte özellikle geçtiğimiz yıllarda büyük bir sorun haline gelen kaçak ve kontrolsüz hafriyat dökümünün önüne geçmek için 2 ayrı noktada hafriyat döküm sahaları oluşturduklarını kaydeden Arı, bu alanlar dışında yol kenarı ve boş arazilere inşaat atığı hafriyatları dökerek çevreyi kirletenlere karşı denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Yapılan denetim ve uygulanan para cezalarına karşı görüntü ve çevre kirliliğine neden olanlara tepki gösteren Arı, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı davranarak bu gibi davranışta bulunanları ihbar etmelerini istedi.

Son olarak incelemelerde bulunmak üzere gittiği otogar çevresinde karşılaştığı yol kenarındaki inşaat atıklarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Arı: “Kıymetli hemşehrilerim. Bu şehri temiz tutabilmek için gece gündüz demeden 24 saat çalışıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor, bizler ayaktayız. Burası Nevşehir’in girişi. Allah rızası için lütfen yalvarıyorum. Bu şehre ilk defa gelen insanlar otobüsle ve ya çevre yolunu kullanırken burayı kullanıyor. Şu molozu dökenler, lütfen elinizi vicdanınıza koyun.” dedi.

Çevre kirliliğine karşı belediye ekiplerinin denetimlerini daha da sıklaştıracağını ve bu davranışta bulunanların ciddi para cezalarına çarptırılacağını ifade eden Arı şöyle konuştu;

“Yani şunu söyleyeyim çok net; Büyük cezalar yazacağız. Israrla söylüyoruz ama buraya niye döküyorsunuz? Şehrin girişine, otogar karşısına moloz dökülür mü? Şimdi geldik biz buraları temizliyoruz. Buraya herhangi bir moloz dökeni gören hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz lütfen bizi bilgilendirsinler. Beraberinde eğer biz yakalarsak gerçekten hayatının cezasını vereceğiz. İbreti alem olacak. Başka yapacak bir şey yok. Biz sevgiyle, muhabbetle ilerleyelim diyoruz ama bazıları ısrarla buna zeval getirme gayretinde, Allah rızası için kıymetli kardeşlerim, kıymetli hemşehrilerim, görenler lütfen uyarın. Bunları yapanlara tarihi bir cezayı yazacağız başka çaremiz yok. Bunu yapan arkadaşları vicdanı ile baş başa bırakıyorum. Diğer kardeşlerimizi, diğer hemşehrilerimizi özellikle bu tür konularda duyarlı olmaya ve bizi bilgilendirmeye özellikle davet ediyorum.”

Arı, vatandaşların çevre kirliliğine dair her türlü şikayet ya da taleplerini 0 537 850 50 50 numaralı Nevşehir Belediyesi Whatsapp İhbar Hattına konum, fotoğraf veya video göndererek ulaştırabileceklerini ya da 153 Çağrı Merkezimize bildirebileceklerini hatırlattı.