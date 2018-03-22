Ceviz Yetiştiriciliği Üniversitede Ele Alındı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ‘Ceviz Yetiştiriciliği’ konulu konferans düzenlendi. Konferansta; Ceviz yetiştiriciliğinde dünyadaki son gelişmeler, ceviz yetiştiriciliğinde bahçe yönetimi, ceviz ağaçlarında görülen önemli hastalık ve zararlılar ile cevizde sulamanın önemi konularında dikkat edilmesi gereken konular masaya yatırıldı.

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa; Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odası temsilcileri, Tarım Kredi Kooperatifi teknik personelleri ve üyeleri, ceviz üreticileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oktay Erdoğan’ın selamlama konuşması ile başladı. Erdoğan, “Malumunuz üzere Ülkemizde ve Nevşehir’de son yıllarda ceviz dikim alanları ve ceviz plantasyonları epeyce arttı ve artmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de Biyosistem Mühendisliği Bölümü olarak, bir farkındalık yaratmak ve destek olmak amacıyla ceviz yetiştiriciliğinde çeşitlerinden bahçe yönetimine, hastalık ve zararlarından sulamaya kadar farklı konuları ele alalım istedik. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan siz değerli katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, “Üniversitemizin halkla buluşmasına yardımcı olan hocalarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bunu Türkiye çapındaki üniversitelere yaymak adına diğer şehirlerden konu uzmanı hocalarımızı getirerek bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorlar. Burada Mühendislik adına kazanılan deneyimler paydaşlar için çok güzel bir birikim olacaktır. Konferansın katılımcılara çok faydalı olacağına inanıyorum, konferansı düzenleyen, konferansa katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz ise, “Nevşehir ceviz yetiştiriciliği açısından kadim bir kültüre sahip ilimizdir. Bu bağlamda Nevşehir ceviz yetiştiriciliği konusunda alt yapıya sahip olmakla birlikte tam anlamıyla ceviz yetiştiriciliği kültürü tam olarak gelişmemiştir. Nevşehir’de özellikle soğuk hava koşulları ve don olayı ceviz yetiştiriciliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Değerli hocalarımızın bu ve benzeri çalışmalarının yanı sıra, Bakanlığımızın, Özel İdaremizin ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarının da iyi yönlendirilmesiyle ceviz alanlarının daha da artacağına inanıyorum. Ülkemiz bildiğiniz üzere ceviz, badem gibi sert kabuklu meyveleri ithal eden bir ülke olup, bu meyve türlerinde büyük bir açığımız var. Bu açığı inşallah hep birlikte çalışarak kapatacağız” ifadelerinde bulundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça, “Ceviz Yetiştiriciliğinde Dünyadaki Son Gelişmeler” konulu sunumunda yerli çeşitlerin ve gen kaynaklarımızın korunmasının önemli olduğunu, yerli çeşit ve anaç ıslahına ağırlık verilmesi belirtti. Akça, “Özellikle yeni kurulacak ceviz bahçelerinde kullanılacak anaçların toprak kaynaklı hastalıklara dayanıklı, üzerine aşılanan kültür çeşitlerinde verimi artırmasını mümkün kılacak anaçlar kullanılması gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde, dünyada ceviz üretiminde önde giden ülkelere rakip olamayız. Ayrıca ceviz üreticiliği konusunda üreticilerimizin bilgi ve eğitim almaları gerekir. Tüm sektörlerde olduğu gibi yeni ceviz bahçeleri kurulurken ve hasattan ambalajlamaya kadar yenilikçi inovasyon tekniklerinin kullanılması çok önemlidir” diye katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmasında üniversitede sadece öğretim üyesi olmadığını aynı zamanda kendi ceviz bahçesini kurduğunu ve teorik bilgi ile uygulamanın çok farklı olduğunu söyleyen Akça, sonuç olarak konuşmasında ceviz üretimi hakkında dünyadan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden, Şili’den İran’dan, Çin’den örnekler vererek ülkemizde bu ülkelerle nasıl rekabet edeceğimize dair bilgiler verdi.

“Ceviz Yetiştiriciliğinde Bahçe Yönetimi” üzerine konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Oğuz cevizin iklim istekleri, cevizin iklim istekleri, ceviz bahçesi kurulacak yerin seçimi, arazinin dikime hazırlanması, dikim teknikleri, terbiye sistemi ve budama, gübreleme, besin elementi noksanlıkları, hasat gibi konularda yaşanan sorunlar ve bu sorunları çözmeye yönelik önerilerde bulundu. Oğuz, “Ceviz bahçesi kurmadan önce yer seçiminde uzun yıllar ortalama iklim verilerinin alınması, bahçe yerinin topoğrafik konumunun doğru saptanması çok önemli. Bahçe kurulmadan önce çeşit, anaç, dikim sitemi bakım, budama ve terbiye sitemi, doğru bir bitki besleme programının yapılması gerekir. Bahçe yerinin hazırlanmasından hasada kadar geçen tüm işlemlerde otomasyon sistemlerinin kullanılmasının maliyet girdilerini önemeli ölçüde düşürür. Nevşehir’de ceviz bahçesi kurulacak yerler mutlaka mikro (özel iklim bölgesi) yerler olması ve ceviz bahçe yönetiminin başarılı olabilmesi için mutlaka üretici birliklerinin olması gerekir. Ayrıca doğru zamanda doğru hasat yöntemleri, hasat sonu işlemleri tekniğine uygun yapılmalı. Kurutma ve ambalajlama işlemlerinin pazar isteklerine cevap verecek nitelikte olması gerekir” diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Erdoğan “Ceviz Ağaçlarında Görülen Önemli Hastalık ve Zararlılar” konulu sunumunda, ceviz ağaçlarında ekonomik kayba neden olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri ile zararlı böceklerin biyolojisini, zarar şekillerini, tipik belirtilerini, hastalık etmenleri ve zararlılara karşı uygulanacak mücadele yöntemlerini ve mücadele konusunda yapılan yanlış uygulamaları aktardı. Erdoğan, “Hastalık ve zararlılara karşı mücadele bir bütün olarak düşünülmeli ve entegre mücadele prensiplerine göre hareket edilmesi önemli. Son yıllarda ülkemizde Viral kaynaklı hastalık etmenleri ile odunsu bitkilerde sorun olan fungal kaynaklı Botrysphaeria hastalığı ceviz ağaçlarında da görülmeye başladı. Özellikle Botrysphaeria hastalığına karşı kültürel önlemler uygulanmakla birlikte başarı şansı düşük olmakta ve ülkemizde ruhsatlı bir fungisitin bulunmadığı düşünüldüğünde önümüzdeki dönemlerde ceviz ağaçları tehdit altındadır” diye uyarıda bulundu.

Son olarak “Cevizde Sulamanın Önemi ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi” üzerine konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt Bağdatlı, “Etkin yapılmayan ve sulama zaman planlamasına uyulmayarak gerçekleştirilecek sulamalar verim ve kalitede ciddi düşüşlere neden olur. Özellikle su kalitesinin ceviz verimiyle doğru orantılı olmalıdır. Sulamanın damla sulama sistemleri şeklinde modern sulama teknikleri ile yapılması gerekir. Ceviz bahçesinde sulamanın homojen olarak gerçekleştirilmesi son derece önemli ve sulama zamanın özellikle sabah erken saatlerde ve güneş battıktan sonra yapılması verim parametrelerini arttırıcı bir etkiye sahiptir” dedi.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile devam eden konferans sonunda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Aksöz, değerli bilgi ve birikimlerini paylaşan öğretim üyelerine teşekkür ederek, kendilerine plaket takdiminde bulundu.