Cevher Dudayev Mahallesinde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi Öner Sokak’da oluşturulan parkta ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Cevher Dudayev Mahallesi Öner Sokak üzerinde oluşturulan park alanının düzenleme çalışmaları kapsamında çocuk oyun grubunun montaj işlemlerinin ardından, zemininin de kauçuk ile kaplanması gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kamelyaların da park alanında dizayn edilmesinin yanı sıra park alanına Mazı, Sedir, Karaçam, Ihlamur, Süs Eriği ve Akçaağaç dikimi de aralıksız sürüyor.