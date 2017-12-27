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Cerablus’ta görev yapan UMKE ekibi ödüllendirildi

2016 Yılında Şırnak ili Cizre ilçesi ve Hatay ili Yayladağı ilçesinde, 2017 yılında Kilis ili Elbeyli İlçesi sınır hattında kurulan seyyar Sahra Hastanesinde ve Suriye-Cerablus’ta sunulan sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak çalışmaları

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:26
Cerablus’ta görev yapan UMKE ekibi ödüllendirildi
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2016 Yılında Şırnak ili Cizre ilçesi ve Hatay ili Yayladağı ilçesinde, 2017 yılında Kilis ili Elbeyli İlçesi sınır hattında kurulan seyyar Sahra Hastanesinde ve Suriye-Cerablus’ta sunulan sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak çalışmaları ve özverili çalışmalarından dolayı Afetlerde Sağlık Hizmetleri İl Birim Sorumlusu Aygen Taşpınar, UMKE Sorumlusu Fahrettin Turgut Öcalır, Afetlerde Sağlık Hizmetleri İl Birim Personeli Hasan Doğan, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş  tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Başarı belgelerini Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay belgeleri takdim etti, Sağlık Personelini ayrı ayrı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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