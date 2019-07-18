Cep telefonu ile tehdit eden 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de telefon ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis merkezi amirliğine müracaat eden H.E.’nin kendisine cep telefonu ile tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderen A.Ç.’den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat sonrasında şüpheli A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, hakaret etmek suçlarında tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.