Cemaatsiz camilerin akıbeti belirsiz

Kale ve etrafındaki mahallelerin boşaltılarak buralardaki binaların yıkılması ve bu mahallelerde oturan Vatandaşların yeni yerleşim alanına taşınmalarından bu yana geçen süre içerisinde söz konusu camilerin ne olacağı konusuna kime bir açıklık getiremedi.

İçerisinde Kale, Kaya camileri gibi Nevşehir il merkezindeki en önemli tarihi miraslarında yer aldığı camiler arasında Yukarı Bekdik, Orta Bekdik, Herikli camilerini de göstermek mümkün.

Geçtiğimiz yıl kendini bilmezler tarafından talan edilmeye çalışılan söz konusu camilerin ne olacağı halen belirsizliğini koruyor.