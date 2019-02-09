Çelikbaş güven tazeledi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ticaret Borsası Konferans salonunda yapılan genel kurula 2 yıldır oda başkanlığını yürüten Salih Çelikbaş ve ekibi ile Mahmut Çalışkaner’in ekibi iki ayrı liste halinde çıktı.

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın da katıldığı genel kurulda yapılan konuşmalarda her iki adayda göreve gelmesi durumunda yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Odanın gelir-gider, bütçe ve faaliyet raporlarının ayrı ibraz edildiği genel kurulda oylamaya katılan delegelerin tamamının oyunu alan Salih Çelikbaş yeniden bu göreve seçildi.