Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 21 Aralık 2021 tarihinde Nevşehir İli Gülşehir ilçesi Yalıntaş köyünde ikamet eden E.T. isimli şahsın evinden (1) adet çelik kasa çalınması olayını gerçekleştiren (2) şahıs, 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile çaldıkları çelik kasa ile birlikte yakalanmışlardır. Şüpheli şahıslar ifadesinin alınmasına müteakip, çıkarıldığı adli makamlarca (1) şahıs serbest bırakılmış, (1) şahıs tutuklanarak Nevşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.