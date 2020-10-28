Çaylar ve simitler Rasim başkandan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, terminal yolundaki refüj ağaçlandırmasında işçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mola saatinde işçilere çay ve simit ikram eden Başkan Arı, bir süre sohbet ettiği işçilere kolaylıklar diledi.

Nevşehir Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarındaki çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi terminal yolundaki refüjde çalışan işçileri ziyaret etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli kadın çalışanlara kolaylıklar dileyerek Mevlid Kandillerini tebrik eden Başkan Arı, çoğunluğu kadın işçilere simit ve çay ikramında bulundu.

Nevşehir Belediyesi’nin tüm personellerine Nevşehir’de yaşayanların huzur ve esenlik içinde hizmet almalarını sağlamak amacıyla fedakarca yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Başkan Arı, “Yaptığınız çalışmalar nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı gayretle çalışacağınızdan eminim" dedi.

Nevşehir Belediyesi’nin birçok noktada gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kısa sürede adeta şehrin çehresini değiştirdiğini kaydeden Arı, yapılan hizmetlerin hepsini bir ekip ruhuyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Arı, “Hep birlikte yoğun bir tempoyla güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Nevşehir’in çehresini değiştirecek çalışmalar için gece gündüz demeden birlikte emek ve mesai harcıyoruz. Biz çaycımızla, temizlikçimizle, teknisyenimizle, mühendisimizle, operatörümüzle, şoförümüzle, memurumuzla hepsiyle büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi bizim için aynı kıymettedir. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağız. Hangi işi yapıyorsak en güzelini en kalitelisini yapacağız. Bunu başardığımız zaman işimizi hakkıyla yaptığımız zaman evlerimize helal lokma götürürüz. Bu kentin her geçen gün daha sağlıklı daha yaşanabilir bir kent olması için el birliğiyle çalışıyoruz. Birlikte güzel işler yaptık daha güzelini de birlikte başaracağız.” diye konuştu.