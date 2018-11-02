Çatlı ölümünün 22. Yıldönümünde anılacak

NEVŞEHİR(MHA) 04 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan anma programına Abdullah Çatlı’nın aile yakınlarının yanında çok sayıda seveninin katılmaları bekleniyor.

Anma programında bu yıl panel ya da konferans türü bir etkinlik yapılmazken, 13.00’te Kaldırım mezarlığında bir araya gelecek olan Çatlı’nın ailesi ve yakınlarının mezarı başındaki dua ve hatme katılmaları bekleniyor.

Anma programı Saat 14.00’da kaldırım mezarlığı konuk evindeki ikramın ardından sona erecek.