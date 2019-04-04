Çat belediyesinde devir teslim töreni yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) 3. Dönemdir Çat belediye başkanlığı görevinin ardından makamını yine AK Partili belediye başkanı İbrahim Ertürk’e bırakan Başkan Kamil Duru’nun vedası anlamına gelen devir teslim törenine AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’de katıldılar.

Törende görevi Kamil Duru’dan devir alan Başkan İbrahim Ertürk, Duru’ya bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur dilerken,. Programa katıldıkları için AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe’ye ayrıca kasaba halkına teşekkür etti.