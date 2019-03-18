Çarşı ve Mahalle Bekçileri Düzenlenen Törenle Görevlerine Başladı

İlimiz için planlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile Sağlık Kurul raporları olumlu olan ve eğitimlerini tamamlayan (24) Çarşı ve Mahalle Bekçisi daha görevine Sayın Valimiz İlhami AKTAŞ’ın onayı ile İl Emniyet Müdürümüz 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet ARTUNAY’ın katılımı ile Nar Yerleşkesi Şehit Polis Memuru Murat HAMLECİ Toplantı Salonunda düzenlenen törene görevlerine başladı.

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları ile 25 yılı aşkın bir sürenin ardından geri dönen çarşı ve mahalle bekçilerimiz önümüzdeki dönemde kamu güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığımızca ilimize (75) Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlaması yapılmış Müdürlüğümüzce iş ve işlemleri biten toplam 75 Çarşı ve Mahalle Bekçisi İl Merkezi ve İlçelerimizde görevlerine başlamışlardır.