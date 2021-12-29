Canı sıkılan 112 Çağrı merkezini aradı

112 Çağrı Merkezine yüzde 75 asılsız çağrı düştü

(Görüntülü-Fotoğraflı) Gülsüm Albayrak

NEVŞEHİR(KHA)- Nevşehir 112 Çağrı Merkezi 2021 yılında 368 bin 532 çağrıya yanıt verirken bu çağrılardan 279 bin 829’u ise asılsız ihbar olduğu açıklandı.

Nevşehir 112 Çağrı Merkezi kurulduğu 2019 yılından itibaren 1 milyon 54 bin 424 çağrıya cevap verdi. 2021 yılında ise 112 Acil Çağrı Merkezi 368 bin 532 çağrı gelirken bu çağrılardan 279 bin 829’u ise asılsız çağrılardan oluştu. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin yaptığı açıklamada, “Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 2021 yılında 368 bin 532 çağrıya cevap verdik. Bu çağrılardan 88 bin 703’ü vaka diye tabir ettiğimiz asıl çağrı iken 279 bin 829 çağrı ise gereksiz ve danışma amaçlı çağrılardan oluştuğu oranladığımızda ise yaklaşık yüzde 75 gibi üst seviyede gereksiz çağrı oranına ulaştığımız gözüküyor” dedi.

3 yılda 1 milyon 54 bin 424 çağrıya cevap verildi

17 Ocak 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayan Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi bugüne kadar 1 milyon 54 bin 424 çağrıya cevap verdi. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, vatandaşların asılsız ihbarda bulunmak üzere aramamalarını önemle rica etti. Biçkin, “Faaliyete geçtiğimiz günden beri Nevşehir’de 1 milyon 54 bin 424 çağrıya cevap verdik. Vatandaşımızın 112’ye bakış açısı şuan yeni kurulan bir birim olmamıza rağmen istenilen seviyede değil. 2022 yılından itibaren hem ülke genelinde tüm illerimizin de faaliyete geçmesiyle beraber tamamen tanıtım ve farkındalık çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın 112’yi gereksiz olarak aramamalarını istirham ediyoruz. Çünkü acil çağrı gibi çok etkin bir görev üstlenen 112 Acil Çağrı Merkezlerine vatandaşlarımızın kendilerinin de yardım çağrısına ihtiyaç duyacağı hissiyatına kavuşarak o yönde hareket etmelerini istiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul ederek ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaşmasını engelleyerek can ve mal kayıplarına engel olmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Su patlaması ve başıboş köpekler için bile 112 arandı”

Nevşehir 112 Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin asılsız ihbarlarda özellikle belediye ve zabıtaların görevleri için çağrı bırakıldığını ifade etti. Biçkin, “Asılsız ihbarlar genellikle danışma ve bilgi amaçlı aramalardan oluştuğu görülüyor. Yani 112 Acil Çağrı kapsamında olmayan çağrılardan oluşuyor. Vatandaşların birçoğu belediyelerin ve zabıta ekiplerinin konuları ile ilgili arıyorlar. Su patlaması ve başıboş köpekler ile ilgili aramaların olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

(COŞ_