“Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin İnancıyla Bayraklaştırdığı Bir Destandır”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Seçen mesajında Osmanlı İmparatorluğunun dağılma süreci yaşadığı 20. yüzyılın başlarında, Türk Milletini esaret altına almayı hedefleyen ve çağın en modern savaş araç ve gereçleriyle donatılan emperyalist güçlere karşı , Türk Milletinin, bu savaşa tek vücut olarak katıldığını kaydetti.

Seçen mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi: “ Tarih sahnesinin her safhasında tüm dünya insanlığına, insanlığın temel değerlerini taşıyan Türk Milleti, savaşta bile gösterdiği insanlığı ile tüm dünyada eşine az rastlanılır kahramanlıklarına imza atmış ve bu hareketi ile de düşman askerlerinin bile iltifatlarına mazhar olmuştur. Elindeki en modern araç ve gereçleri ile Türk insanını yok edip, bir dünya imparatorluğu hayali içerisindeki güçlere karşı ,göğsünü siper ederek karşı koyan aziz milletimiz, yüreğinde yaşattığı iman gücü ile önce Çanakkale’de , daha sonra da bu yenilginin acısını bir türlü unutamayan diğer düşmanlarına karşı verdiği Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyada bayraklaşan kahramanlıkları ile tarih sahnesinde hak ettiği yere ulaşmıştır. Tarih boyunca esaret altında yaşamayan Türk Milleti, dünya durdukça bu kararlılığından asla vazgeçmeyecek, zamanı geldiğinde göğsünü hiç çekinmeden siper edecek büyük bir imana sahiptir. Bize bu cennet vatanı yurt olarak bırakan, bu uğurda canını, kanını toprağa dökmekten kaçınmayan aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyorum.”