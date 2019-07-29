Çanakkale 1915 müzesi gezici tırı Nevşehir’de

Çanakkale Destanı ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan Gezici Müze Tırı, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’e geldi.

Diriliş Meydanı’nda ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ziyarete açık kalacağı bildirildi. Çanakkale’yi göremeyen vatandaşları gezici müzeye davet eden müze yetkilisi Ömer Örnek, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı’nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale’ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak" dedi.

İçinde Çanakkale Savaşları’nda kullanılan objeler ve hikayelerin yer aldığı gezici müzeyi vatandaşlar 09.00-19.00 saatleri arasında gezebilecekler.