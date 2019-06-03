Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.
Gül suyu özelliği itibariyle çevreye bıraktığı mükemmel koku, etkisini uzun süre hissettirebiliyor.
Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin...
Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.
Gül suyu özelliği itibariyle çevreye bıraktığı mükemmel koku, etkisini uzun süre hissettirebiliyor.