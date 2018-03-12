Cambridge Sınavları İçin Son 3 Gün

Altınyıldız İlköğretim Kurumu ve Cambridge işbirliği ile Nevşehir'de düzenlenecek olan Sınavlara isteyen herkes katılabilecektir. Sınavlara katılmak isteyen adayların Altınyıldız İlköğretim kurumuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Sınavlar için son başvuru tarihi 15 Mart 2018 olup sınavlar 13 mayıs 2018 'de Altınyıldız İlköğretim Kurumunda yapılacaktır.

Altınyıldız olarak Neden Cambridge Sınavlarını Yapıyoruz?

Cambridge English Language Assessment Bölümü'nün dünyanın 130 ülkesinde uygulandığı ve her yıl yaklaşık olarak beş milyon adayın yabancı dil gelişimini uluslararası düzeyde değerlendirmek üzere katıldığı Cambridge English sınavlarının öğrencilerimize faydalı olacağını düşünüyoruz. Günlük hayat içinde var olan ve aynı zamanda ilgi çekici konuları içeren, CEFR (Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı) kazanımları doğrultusunda hazırlanan bu sınavlara katılan her bir öğrenci uluslararası geçerliliği olan Cambridge sertifikası alır. Öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen dil bilgisi ve kelime bilgisini test eden bu sınavlarda deneyim edinmesi yararlı olacaktır.

Daha iyi ilerleme

Geniş kapsamlı sınavlarımız dil öğrenme müfredatının yapılandırılmasına ve öğrenci için net hedefler belirlenmesine yardımcı olur. Cambridge English Ölçeği sınavlarımızın tümünde öğrencinin performans ve yeteneği hakkında, Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin (Common European Framework of Reference) her seviyesinde daha fazla ayrıntı verir. Öğrenciler sınavlara öz güven ile hazırlanırken öğretmenler nasıl ilerleme kaydedileceği konusunda rehberlik yapabilirler.

Dünya Çapında Geçerli

Sınavlar gerçek yaşam durumlarına dayalı olup öğrencilerin sınıf dışında iletişim kurmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirir. Cambridge English Yeterlikleri dünya çapında binlerce kurum tarafından kabul edilmekte ve güvenilmektedir. Bunlar, mükemmelliğin göstergeleri olup heyecan verici yüksek öğrenim ve iş olanaklarının kapılarını açar.

Öğrenimde daha iyi sonuçlar elde etmek için öğretim desteği

Sınavlarımız gerçek yaşam durumlarına dayalı olup öğrencilerin sınıf dışında iletişim kurmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirir. Cambridge English Yeterlikleri dünya çapında binlerce kurum tarafından kabul edilmekte ve güvenilmektedir. Bunlar, mükemmelliğin göstergeleri olup heyecan verici yüksek öğrenim ve iş olanaklarının kapılarını açar.