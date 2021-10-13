Çalıştay Kozaklı ilçesinde düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) Kozaklı Kaymakamı Metehan Toy’un açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay da geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Hak ve Yükümlülükleri, Doğru Bilinen Yanlışlar, Uluslararası Koruma ve İkamet Hakkında Bilgilendirme ve İstatistiki veriler ile ilgili sunum yapılarak köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Büyüksün Türkiye, Aslında videoları izletilerek akabinde Muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine konuşuldu.

Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Nevşehir’de Yaşayan Yabancılar ve Yabancılar İçin Kent Rehberi takdim edildi. Yabancıların adli suça karışma oranları, adli ve idari işlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özgür Gözen ile birlikte ilçede ikamet eden Suriye uyruklu iki aileye hasbihal etmek, ihtiyacı oldukları kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletin şefkatli elinin her zaman yanlarında olduğu hissettirmek amacı ile hane ziyareti gerçekleştirilerek Muyu Okul Çantası, su matarası, maske ve bere hediye edildi.