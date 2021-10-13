Çalıştay Kozaklı ilçesinde düzenlendi
Sosyal uyuma yönelik yerel düzeyde her ilçede düzenlenecek olan Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantısı Kozaklı ilçesinde düzenlendi.
NEVŞEHİR(MHA) Kozaklı Kaymakamı Metehan Toy’un açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay da geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Hak ve Yükümlülükleri, Doğru Bilinen Yanlışlar, Uluslararası Koruma ve İkamet Hakkında Bilgilendirme ve İstatistiki veriler ile ilgili sunum yapılarak köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Büyüksün Türkiye, Aslında videoları izletilerek akabinde Muhtarlarla sosyal uyumda yaşanan sıkıntılar ve çözümleri üzerine konuşuldu.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özgür Gözen ile birlikte ilçede ikamet eden Suriye uyruklu iki aileye hasbihal etmek, ihtiyacı oldukları kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletin şefkatli elinin her zaman yanlarında olduğu hissettirmek amacı ile hane ziyareti gerçekleştirilerek Muyu Okul Çantası, su matarası, maske ve bere hediye edildi.