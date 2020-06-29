Çalışkaner'den ÇKS uyarısı

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Çalışkaner, "ÇKS kayıtlarında herhangi bir erteleme uzatma gibi bir durum söz konusu olmadı. Uzayıp uzamayacağı konusunda netlik yok bu yüzden dolayı 30 Haziran 2020 son gün. Çiftçilerimizin yoğunluk oluşturmadan tedbirli bir şekilde sağlığımız için maskeli olarak dışarı çıkmaları ve odamızda, İlçe Tarım müdürlüğümüzde işlemler esnasında da maske takmalarını kişiler arasında sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz.

ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor. Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzemdir" dedi.

Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü Saat 19.00'a kadar mesai yapacak

Nevşehir Ziraat Odası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ÇKS kayıtlarının son günü olması nedeniyle 30 Haziran 2020 Salı günü Saat 19.00' kadar hizmet verecek.