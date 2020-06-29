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Çalışkaner'den ÇKS uyarısı
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, 2020 üretim yılı için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) başvurularının 1 Kasım 2019 tarihinde başladığını ve başvuruların 30 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.
Nevşehir 29.06.2020, 15:49
NEVŞEHİR(MHA) Başkan Çalışkaner, "ÇKS kayıtlarında herhangi bir erteleme uzatma gibi bir durum söz konusu olmadı. Uzayıp uzamayacağı konusunda netlik yok bu yüzden dolayı 30 Haziran 2020 son gün. Çiftçilerimizin yoğunluk oluşturmadan tedbirli bir şekilde sağlığımız için maskeli olarak dışarı çıkmaları ve odamızda, İlçe Tarım müdürlüğümüzde işlemler esnasında da maske takmalarını kişiler arasında sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz.
Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü Saat 19.00'a kadar mesai yapacak
Nevşehir Ziraat Odası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ÇKS kayıtlarının son günü olması nedeniyle 30 Haziran 2020 Salı günü Saat 19.00' kadar hizmet verecek.