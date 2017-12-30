Çalışanın sahip olduğu haklar yok edilip, keyfiyetle sürünceme de bırakılmamalı

Çetin, “Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Fakat Sağlık Bakanlığı bu sene bu kuralı uymayarak tayin talep edecek olan çalışanları hayam kırıklığına uğratmış, Mevzuata göre belli bir plan yapan çalışanları zor durumda bırakmıştır. Şöyle ki; Bakanlık 2017 Temmuz iller arası kurasında sadece İstanbul iline tayin almış ve toplam 1418 kadro ilan etmişti. Temmuz’da tayin olmayı bekleyen binlerce çalışan mağdur edilmişti. Bakanlık mağduriyete bir yenisini daha ekleyerek İller arası nakilde Ocak ayı tayinleri içinde hiçbir ilan da bulunmamıştır.

Halbuki geçtiğimiz yıl Aralık ayının başında duyuru yapılmış ve 23 Aralık 2016 tarihinde kadrolar ilan edilmiş ve başvurular alınmaya başlanmıştı. Bugün 28 Aralık 2017 olmasına rağmen duyuru bile yayınlanmamıştır. Sağlık çalışanlarının İller arası tayinde sürekli olarak mağdur edilmeleri kabul edilebilir değildir. Bakanlık çalışanların bekledikleri ve aile ve sosyal hayatları ile ilgili planlama yaptıkları bu dönemler ile ilgili keyfi davranmamalıdır.

Çalışan verimliliği konusunda samimiyet içerisinde bir takım düzenlemeler yapılmak isteniyorsa öncelikle bu gibi mağduriyetlerin bitirilmesi gereklidir. Çalışanın sahip olduğu haklar yok edilip, keyfiyetle sürünceme de bırakılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı bir an önce İller arası tayin kurası ile ilgili ilanının yayınlamalıdır” açıklamalarında bulundu.