Çağlayan Yılmaz İmza Günü’nde Okurlarıyla Buluştu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor.

Türkiye’nin seçkin yayınevlerinin açtığı stantlarla birlikte ünlü yazar ve şairleri Nevşehirliler ile buluşturan fuarın ikinci gününde konuğu Çağlayan Yılmaz oldu.

Atalar Cengi, Yafes'in Kılıcı, İtbarak, Oz'un Kalbi Mu Kıtası ve Börü adlı kitapları ile son dönemin en çok takip edilen yazarlarından biri olan ve Börü kitabı dizi olarak uyarlanan Çağlayan Yılmaz,Panama Yayınevi standında okurlarıyla buluştu.

Kitaplarını Nevşehirli hayranları için imzalayan Yılmaz, okurlarıyla fotoğraf çektirdi.