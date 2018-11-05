"Bypass" Ameliyat Ekibine "Teşekkür Belgesi" Verildi

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay : “Hastanemize Anjiogarfi Ünitesi ve Kardio Vasküler Cerrahi Ünitesinin kazandırılmasında Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Valimize, Milletvekillerimize, emeği geçen tüm Sağlık Yöneticilerimize teşekkür etti. Kalp Cerrahisinde ilk koronor bypass ameliyatını Nevşehir Devlet Hastanemizde başarıyla gerçekleştiren, ameliyat ekibinde yer alan Kalp Damar Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Fırat Durna, Op. Dr. İbrahim Yıldızhan ve Ameliyat Ekibine teşekkür etti. Ayrıca İstanbul’dan Nevşehir’e ameliyat için bir gün önceden gelen ekibin konaklamasındaki katkılarından dolayı Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Dinler Hotel’in Genel Müdürü Yakup Dinler’e de teşekkür etti.



Ünlübay “Hastamızın teşhisinden tedavisine kadar yoğun mesai harcayan Kardiyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Mustafa Kartın, Uzm. Dr. Orhan Hakan Elönü, Uzm. Dr. İsmail Şahin, Uzm. Dr. Sıtkı Doğan, Uzm. Dr. Serdar Kahyaoğlu, Uzm. Dr. Ayşegül Sevinç, Ameliyathane Hemşirelerine, Anestezi Teknikerlerine, Perfüzyonist, 3. Basamak Kardio Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireleri, 3. Basamak Genel Yoğun Bakım Hemşirelerine bu süreçte Ünitelerin kurulmasında emeği geçen başta Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal olmak üzere, Başhekim Yardımcılarına, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Müdür Yardımcılarına, tüm personellere ayrı ayrı teşekkür etti.



Daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda ilk ”Bypass” ameliyatını başarıyla gerçekleştiren tüm personele “Teşekkür Belgesi” verildi. Teşekkür belgelerini Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Serçe, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Mustafa Güçlü tarafından personellere takdim edildi.