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Buz pistine dönen yollara müdahale ediliyor
Nevşehir’de kar yağışına karşı alarmda olan Nevşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.
Nevşehir 04.01.2020, 23:20
Nevşehir’de kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, sorumlu olduğu ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere kent genelinde 24 saat kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da yakından takip ettiği çalışmalarda çok sayıda belediye personeli ve iş makinesi görev alıyor.